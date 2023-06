Зеєдорф зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Колишній півзахисник Інтера, Мілана та Реала Кларенс Зеєдорф візьме участь у благодійного матчу на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

Гравців у свої команди серед заявлених футболістів та знаменитостей обиратимуть Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Welcome Clarence Seedorf to #Game4Ukraine. ⚽️



The only player in the history of the game to win the UEFA Champions League with 3 different clubs, we are thrilled to have Clarence join us on August 5th, 2023, at Stamford Bridge.



For tickets visit 🇺🇦