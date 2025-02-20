Гвардіола вперше у тренерській кар'єрі не вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вперше за 16 сезонів тренерської кар'єри не зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Напередодні Сіті на виїзді поступився мадридському Реалу у матчі-відповіді стикових матчів ЛЧ (1:3). До цього англійський клуб востаннє не зміг вийти в 1/8 фіналу у 2012 році, а Гвардіола взагалі не зупинявся настільки рано.
Гвардіола очолює Сіті з 2016 року та лише раз до цього не виходив з командою у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру – це було у 2017 році.
До англійського клубу Пеп очолював Барселону та Баварію. З іспанським клубом він двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі зупинявся на стадії 1/2 фіналу, а з мюнхенцями тричі доходив до півфіналу.
Нагадаємо, хеттрик Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті допоміг йому оформити унікальне досягнення.