Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Гвардіола вперше у тренерській кар'єрі не вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 01:00
Гвардіола вперше у тренерській кар'єрі не вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вперше за 16 сезонів тренерської кар'єри не зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні Сіті на виїзді поступився мадридському Реалу у матчі-відповіді стикових матчів ЛЧ (1:3).  До цього англійський клуб востаннє не зміг вийти в 1/8 фіналу у 2012 році, а Гвардіола взагалі не зупинявся настільки рано.

Гвардіола очолює Сіті з 2016 року та лише раз до цього не виходив з командою у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру – це було у 2017 році.

До англійського клубу Пеп очолював Барселону та Баварію. З іспанським клубом він двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі зупинявся на стадії 1/2 фіналу, а з мюнхенцями тричі доходив до півфіналу.

Нагадаємо, хеттрик Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті допоміг йому оформити унікальне досягнення.

Жузеп Гвардіола Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

Жузеп Гвардіола

Гвардіола оцінив можливість свого звільнення за підсумками матчу з Реалом
Я збрехав: Гвардіола – про шанси 1% пройти Реал у Лізі чемпіонів
Гвардіола – про невдоволення Реала суддівством: Залиште арбітрів у спокої
Гвардіола: На Сантьяго Бернабеу завжди було важко, ми знаємо історію
Гвардіола: Наші шанси обіграти Реал на "Бернабеу"? Десь 1%

Останні новини