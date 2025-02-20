Гвардіола вперше у тренерській кар'єрі не вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вперше за 16 сезонів тренерської кар'єри не зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні Сіті на виїзді поступився мадридському Реалу у матчі-відповіді стикових матчів ЛЧ (1:3). До цього англійський клуб востаннє не зміг вийти в 1/8 фіналу у 2012 році, а Гвардіола взагалі не зупинявся настільки рано.

1 - For the first time in his managerial career, Pep Guardiola has seen his side eliminated from the UEFA Champions League prior to the Round of 16 (this being his 16th campaign). Rarity. pic.twitter.com/OahtOQLHgF — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025

Гвардіола очолює Сіті з 2016 року та лише раз до цього не виходив з командою у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру – це було у 2017 році.

До англійського клубу Пеп очолював Барселону та Баварію. З іспанським клубом він двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі зупинявся на стадії 1/2 фіналу, а з мюнхенцями тричі доходив до півфіналу.

Нагадаємо, хеттрик Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті допоміг йому оформити унікальне досягнення.