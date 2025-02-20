Гашек відреагував на переговори між США та РФ без України

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек відреагував на зустріч делегацій США та РФ в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Він заявив, що жодна країна в світі немає права говорити про Україну без представників України.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Ні ЄС, ні США, ні будь-хто інший не має жодного права вести переговори з Росією від імені України (або навіть наважуватися щось їй пропонувати), якщо вона сама не дасть на це дозволу. Я вважаю такі дії зрадою України, яка ставить своє життя на карту, щоб захистити себе і Європу від імперіалістичного ворога – Росії. Оскільки йдеться також про захист нашої країни (яка була б наступною в черзі на можливий напад Росії на Польщу чи Словаччину після України), я вважаю такі дії зрадою нашої країни, Чеської Республіки", – сказав Гашек.

Ani EU ani USA ani nikdo jiný nemá nejmenší právo jednat s russkem za Ukrajinu (a dokonce si mu dovolit něco navrhovat) pokud mu k tomu 🇺🇦 nedá povolení. Podobné jednání považuji za zradu na zemi 🇺🇦, která nasazuje životy a brání sebe a Evropu, proti russkému imperialistickému… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 19, 2025

Нагадаємо, після зустрічі обидві сторони заявили "про конструктив". Президент України Володимир Зеленський відтермінував до березня візит до Саудівської Аравії через зустріч представників США та РФ.

Нагадаємо, Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

60-річний Гашек виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубка Стенлі.