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Організатори зганьбилися. Перший етап велогонки Тур Альгарве скасували

Олег Дідух — 20 лютого 2025, 00:54
Організатори зганьбилися. Перший етап велогонки Тур Альгарве скасували
Getty Images

У середу, 19 лютого, в Португалії відбувся перший етап велобагатоденки Тур Альгарве з Портімау в Лагос. Проте результати етапу були скасовані.

Справа в тому, що на останньому кілометрі дистанції 90% пелотону повернули не туди, та поїхали не до фінішної прямої, а паралельною дорогою.

Серед тієї невеликої частини гонщиків, які звернули в правильному напрямку, найшвидшим виявився зірковий італійський гонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна. Проте його перемога не буде зарахована: комісари гонки ухвалили рішення скасувати перший етап.

У четвер, 20 лютого, Тур Альгарве відновиться другим (а де-факто першим) етапом з Лагоа до Альто да Фоа. Сумарно в гонці було заплановано 5 етапів, багатоденка завершиться в неділю, 23 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, третій етап Туру ОАЕ виграв Тадей Погачар.

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