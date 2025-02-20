Організатори зганьбилися. Перший етап велогонки Тур Альгарве скасували

У середу, 19 лютого, в Португалії відбувся перший етап велобагатоденки Тур Альгарве з Портімау в Лагос. Проте результати етапу були скасовані.

Справа в тому, що на останньому кілометрі дистанції 90% пелотону повернули не туди, та поїхали не до фінішної прямої, а паралельною дорогою.

Серед тієї невеликої частини гонщиків, які звернули в правильному напрямку, найшвидшим виявився зірковий італійський гонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна. Проте його перемога не буде зарахована: комісари гонки ухвалили рішення скасувати перший етап.

Riders go the WRONG way and Ganna takes the win on the opening stage of the Volta Algarve! 😮 pic.twitter.com/zp474DBeyz — Eurosport (@eurosport) February 19, 2025

У четвер, 20 лютого, Тур Альгарве відновиться другим (а де-факто першим) етапом з Лагоа до Альто да Фоа. Сумарно в гонці було заплановано 5 етапів, багатоденка завершиться в неділю, 23 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, третій етап Туру ОАЕ виграв Тадей Погачар.