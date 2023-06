Венгер очолить команду Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер долучиться до проведення благодійного матчу на підтримку України, що відбудеться 5 серпня в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

Венгер очолить команду Олександра Зінченка, який разом з Андрієм Шевченком обиратиме гравців зі списку, до складу якого ввійдуть одні з найкращих футболістів сучасності, а також низка запрошених знаменитостей.

#game4ukraine is thrilled to announce the legendary 3-time Premier League winning coach will lead out Team Zinchenko at Stamford Bridge on August 5th, 2023.



For tickets and further info, 👉 https://t.co/nsdOYNRIMN 🇺🇦⚽️@jksheva7 #zinchenko #arsenewenger#arsenalfc pic.twitter.com/GX3S51RbSf