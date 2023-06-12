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Венгер очолить команду Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine

Матч відбудеться 5 серпня в Лондоні
Сьогодні 12:32 194 0
Венгер очолить команду Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Арсен Венгер

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер долучиться до проведення благодійного матчу на підтримку України, що відбудеться 5 серпня в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

Венгер очолить команду Олександра Зінченка, який разом з Андрієм Шевченком обиратиме гравців зі списку, до складу якого ввійдуть одні з найкращих футболістів сучасності, а також низка запрошених знаменитостей.

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