Визначилися всі учасники 1/8 Ліги чемпіонів

Завершилися всі матчі попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, за підсумками яких визначилися учасники 1/8 фіналу турніру.

До найкращих восьми команд етапу ліги, Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетико Мадрид, Баєр, Астон Вілла, Лілль, доєдналися ще вісім колективів, які подолали відбіркову стадію змагань.

На цій стадії у двоматчевих протистояннях сильнішими виявилися Бенфіка, Баварія, Феєнорд, Брюгге, Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссія Дортмунд та ПСВ. Зауважимо, що жодна з італійських команд (Ювентус, Мілан та Аталанта) не змогли подолати цей етап змагань.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зауважимо, що жеребкування буде останнім у межах плейоф, після чого буде сформована остаточна сітка Ліги чемпіонів. Потенційні суперники сформовані згідно з позиціями, які команди посідали на етапі ліги.

Наприклад, якщо мадридський Реал та Баварія, які посіли 11 та 12 місця на етапі ліги, мають лише два варіанти в 1/8 – Атлетико та Баєр, які посіли 5 та 6 сходинку відповідно.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.