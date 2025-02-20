Феєрія Мбаппе: огляд матчу Реал – Манчестер Сіті

У середу, 19 лютого, у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА Реал зіграв із Манчестер Сіті.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь іспанського гранда. Хеттрик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе.

Огляд матчу:

Ліга чемпіонів-2024/25 – раунд плейоф

19 лютого

Реал – Манчестер Сіті 3:1 (2:0) (перший матч 3:2)

Голи: 1:0 – Мбаппе, 4, 2:0 – Мбаппе, 33, 3:0 – Мбаппе, 61, 3:1 – Ніко Гонсалес, 90+2

Колектив Анчелотті мав гандикап завдяки виїзній перемозі. Це дозволило грати більш розкутіше. Перед грою навіть наставник "містян" Жузеп Гвардіола не особливо вірив у прохід своїх підопічних.

Уже за підсумками першого тайму можна було сказати, що дійсно, навряд чи чемпіон Англії зробить подвиг. Після третього голу Мбаппе навіть найменші надії зникли.

Єдиною втіхою для гостей став гол від Ніко Гонсалеса за кілька миттєвостей до фінального свистка.

Зазначимо, що Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, суперником Реала стане Баєр або Атлетико. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.