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Півзахисник Вулвергемптона Невеш підпише контракт з Аль-Хілалем

Скільки зароблятиме португалець поки невідомо
Сьогодні 11:59 180 0
Півзахисник Вулвергемптона Невеш підпише контракт з Аль-Хілалем
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Вулвергемптон, #Невеш

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш підпише з саудівським Аль-Хілалем 3-річний контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Скільки зароблятиме португалець поки невідомо.

Він вже пройшов головну частину медогляду, офіційно про його перехід буде повідомлено на цьому тижні.

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