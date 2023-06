Півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш підпише з саудівським Аль-Хілалем 3-річний контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Скільки зароблятиме португалець поки невідомо.

Він вже пройшов головну частину медогляду, офіційно про його перехід буде повідомлено на цьому тижні.

Rúben Neves to Al Hilal details 🔵🇵🇹🇸🇦



◉ €55m fixed fee to Wolverhampton;



◉ Agreement with Barça collapsed;



◉ Contract signed until June 2026;



◉ Main part of medical tests done;



◉ Club statement expected this week.



👀 Koulibaly could join him soon.



Confirmed. ✅🇸🇦 pic.twitter.com/8jEQSz68ts