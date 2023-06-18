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Аль-Хілаль має намір підписати захисника Челсі Кулібалі

Сенегальцю пропонується підписати 3-річну угоду
Вчора 23:38 135 0
Аль-Хілаль має намір підписати захисника Челсі Кулібалі
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль зробив захиснику Челсі Каліду Кулібалі пропозицію.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

31-річному сенегальцю пропонується підписати 3-річну угоду із зарплатнею приблизно 30 млн євро за сезон.

Нагадаємо, АПЛ відмовила Челсі в дозволі підписати угоду з Paramount+.

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