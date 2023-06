Аль-Хілаль має намір підписати захисника Челсі Кулібалі

Аль-Хілаль зробив захиснику Челсі Каліду Кулібалі пропозицію.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

31-річному сенегальцю пропонується підписати 3-річну угоду із зарплатнею приблизно 30 млн євро за сезон.

.@Alhilal_EN's bid to #Koulibaly is around €30m per year on a three-season contract. #AlHilal #CFC #Chelsea https://t.co/UJmkfMCIHh