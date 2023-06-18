АПЛ відмовила Челсі в дозволі підписати угоду з Paramount+

Ця угода могла б засмутити інші компанії, такі як Sky Sports та BT Sport

Джерело - Daily Mail.

АПЛ не дозволила Челсі підписати спонсорську угоду зі стрімінговим сервісом Paramount+

Про це повідомляє Майк Кіган.

На думку керівництва ліги, ця угода могла б засмутити інші компанії, такі як Sky Sports та BT Sport, які на правах партнерів займаються трансляцією змагань.

Керівництво лондонців після цього обговорювали низку альтернативних варіантів, включаючи німецьку компанію Allianz, але наразі лідером є Stake - онлайн-казино та платформа для ставок на спорт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!