Українці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи з настільної гри Го

Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з Го (юніори, юнаки), що відбувся у Ватра-Дорней (Румунія).

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Так, чемпіонкою першості стала Олеся Малко в категорії до 18 років. Водночас Дени Лотоцький здобув срібло у віковій категорії до 12 років.

За нагороди континентальної першості змагалися 106 учасників з 11 країн.

Го – це стародавня китайська стратегічна настільна гра для двох гравців, поширена в країнах Східної Азії та, меншою мірою, в усьому світі.

Грають у цю гру, ставлячи по черзі чорні та білі камені на дошку з решіткою горизонтальних та вертикальних ліній. Ціль гри – захопити якомога більшу територію на дошці каменями свого кольору, не дозволяючи супротивнику оточити свої камені.

Незважаючи на прості правила, стратегія гри може бути дуже складною. Професійні гравці роками відшліфовують свою майстерність. Вважається, що в стратегічному плані го навіть складніша за шахи.