ПСЖ відмовився від трансферу Салаха
Мохамед Салах
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Французький ПСЖ відмовився від ідеї підписання нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха.
Про це повідомляє Le Parisien.
Парижани вийшли з боротьби за 32-річного єгиптянина через те, що гравець хоче залишитись у Ліверпулі після поточного сезону. Наразі переговори мерсисайдців з футболістом тривають, і Салах не планує обговорювати контракт з іншими клубами.
У сезоні-2024/25 єгиптянин у 39 матчах відзначився 30 голами й 22 результативними передачами. Transfermarkt оцінив його у 55 млн євро.
Напередодні нападник вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.