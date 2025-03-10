ПСЖ відмовився від трансферу Салаха

Французький ПСЖ відмовився від ідеї підписання нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє Le Parisien.

Парижани вийшли з боротьби за 32-річного єгиптянина через те, що гравець хоче залишитись у Ліверпулі після поточного сезону. Наразі переговори мерсисайдців з футболістом тривають, і Салах не планує обговорювати контракт з іншими клубами.

У сезоні-2024/25 єгиптянин у 39 матчах відзначився 30 голами й 22 результативними передачами. Transfermarkt оцінив його у 55 млн євро.

Напередодні нападник вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.