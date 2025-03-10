Зубков, Сікан та Батагов залишилися без головного тренера: Трабзонспор звільнив Гюнеша
Шенол Гюнеш
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Трабзонспор звільнив головного тренера Шенола Гюнеша.
Про це повідомила пресслужба турецького клубу.
72-річний фахівець перейшов до команди з Трабзона у вересні 2024 року. Це було вже вп'яте, коли Гюнеш очолював Трабзонспор як тренер.
Команда, за яку виступає низка українських виконавців, зазнала трьох поразок у чотирьох останніх турах. У суботу підопічні Гюнеша програли на своєму полі Хатайспору (1:2).
Наразі Трабзонспор займає десяте місце у турецькій Суперлізі.
Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.