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Зубков, Сікан та Батагов залишилися без головного тренера: Трабзонспор звільнив Гюнеша

Олексій Мурзак — 10 березня 2025, 18:44
Зубков, Сікан та Батагов залишилися без головного тренера: Трабзонспор звільнив Гюнеша
Шенол Гюнеш
Getty Images

Трабзонспор звільнив головного тренера Шенола Гюнеша.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

72-річний фахівець перейшов до команди з Трабзона у вересні 2024 року. Це було вже вп'яте, коли Гюнеш очолював Трабзонспор як тренер.

Команда, за яку виступає низка українських виконавців, зазнала трьох поразок у чотирьох останніх турах. У суботу підопічні Гюнеша програли на своєму полі Хатайспору (1:2).

Наразі Трабзонспор займає десяте місце у турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, взимку клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсеній Батагов.

Гюнеш Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан Арсеній Батагов

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