Чухаджян піднявся у рейтингу IBF
Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) покращив свою позицію у рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це йдеться на сайті організації.
Українець піднявся на шосту сходинку. У попередньому рейтингу він займав восьме місце.
Чемпіонським титулом IBF володіє американець Джарон Енніс, який нещодавно переміг Карена.
Рейтинг IBF у напівсередній вазі
1. Льюїс Крокер (Велика Британія)
2. без рейтингу
3. Педді Донован (Ірландія)
4. Дзін Сасаки (Японія)
5. Алексіс Роча (США)
6. Карен Чухаджян (Україна)
7. Ніклаус Флас (Пуерто-Ріко)
8. Давід Папо (Франція)
9. Рауль Куріель (Мексика)
10. Рікардо Салас (Мексика)
Нагадаємо, свій наступний бій Чухаджян проведе 10 травня у Німеччині. Його суперник наразі невідомий.