Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чухаджян піднявся у рейтингу IBF

Олександр Булава — 10 березня 2025, 19:17
Чухаджян піднявся у рейтингу IBF

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) покращив свою позицію у рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це йдеться на сайті організації.

Українець піднявся на шосту сходинку. У попередньому рейтингу він займав восьме місце.

Чемпіонським титулом IBF володіє американець Джарон Енніс, який нещодавно переміг Карена.

Рейтинг IBF у напівсередній вазі

1. Льюїс Крокер (Велика Британія)
2. без рейтингу
3. Педді Донован (Ірландія)
4. Дзін Сасаки (Японія)
5. Алексіс Роча (США)
6. Карен Чухаджян (Україна)
7. Ніклаус Флас (Пуерто-Ріко)
8. Давід Папо (Франція)
9. Рауль Куріель (Мексика)
10. Рікардо Салас (Мексика)

Нагадаємо, свій наступний бій Чухаджян проведе 10 травня у Німеччині. Його суперник наразі невідомий.

Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

Визначилась дата наступного бою Чухаджяна
Усик, Берінчик, Ломаченко, Богачук: що чекає на українських зірок у 2025 році
Чухаджян піднявся у десятку рейтингу WBA
Не буде змінювати тактику: Чухаджян про бій Усик – Ф'юрі
Чухаджян втратив першу позицію в рейтингу IBF

Останні новини