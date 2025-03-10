Чухаджян піднявся у рейтингу IBF

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) покращив свою позицію у рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це йдеться на сайті організації.

Українець піднявся на шосту сходинку. У попередньому рейтингу він займав восьме місце.

Чемпіонським титулом IBF володіє американець Джарон Енніс, який нещодавно переміг Карена.

Рейтинг IBF у напівсередній вазі

1. Льюїс Крокер (Велика Британія)

2. без рейтингу

3. Педді Донован (Ірландія)

4. Дзін Сасаки (Японія)

5. Алексіс Роча (США)

6. Карен Чухаджян (Україна)

7. Ніклаус Флас (Пуерто-Ріко)

8. Давід Папо (Франція)

9. Рауль Куріель (Мексика)

10. Рікардо Салас (Мексика)

Нагадаємо, свій наступний бій Чухаджян проведе 10 травня у Німеччині. Його суперник наразі невідомий.