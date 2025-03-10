Визначилась заміна Шевчуку в молодіжній збірній України

Новий спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук не буде суміщати свою посаду з обов'язками тренера збірної України U-21.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, замінить Шевчука у команді Віталій Вернидуб, який поєднуватиме цю посаду з роботою у тренерському штабі Юрія Вернидуба у Кривбасі.

Фахівець стане до роботи вже на наступному зборі команди.

Нагадаємо, що з 12 червня по 5 липня у Словаччині проходитиме молодіжний чемпіонат Європи-2025. За результатами жеребкування Україна U-21 опинилася в групі D, де вона зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Раніше повідомлялось, що збірна України U-21 зіграє два товариські матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року.