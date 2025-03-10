Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилась заміна Шевчуку в молодіжній збірній України

Олександр Булава — 10 березня 2025, 19:40
Визначилась заміна Шевчуку в молодіжній збірній України
Віталій Вернидуб
ФК Кривбас

Новий спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук не буде суміщати свою посаду з обов'язками тренера збірної України U-21.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, замінить Шевчука у команді Віталій Вернидуб, який поєднуватиме цю посаду з роботою у тренерському штабі Юрія Вернидуба у Кривбасі.

Фахівець стане до роботи вже на наступному зборі команди.

Нагадаємо, що з 12 червня по 5 липня у Словаччині проходитиме молодіжний чемпіонат Європи-2025. За результатами жеребкування Україна U-21 опинилася в групі D, де вона зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Раніше повідомлялось, що збірна України U-21 зіграє два товариські матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року.

Збірна України U-21 В'ячеслав Шевчук Віталій Вернидуб Унаї Мельгоса

Віталій Вернидуб

Вернидуб-молодший: Було важко, бо Рух "з’їдав" простір
Смоктати б***ь: стали відомі деталі конфлікту між Вернидубом та тренерським штабом Карпат
Сенсація у Києві, скандал у Львові. Підсумки 2 туру УПЛ
Віталій Вернидуб: Кривбас виходить на свій пік
Вернидуб-молодший — про автора гола у ворота Ісландії: Йому можна аплодувати

Останні новини