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Поворознюк оголосив про закриття серіалу Футболіст

Дмитро Поворознюк прийняв рішення закрити серіал Футболіст
Сьогодні 17:04 399 0
Поворознюк оголосив про закриття серіалу Футболіст
#Дмитро Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Ведучий каналу ТРЕНДЕЦЬ Дмитро Поворознюк прийняв рішення закрити серіал Футболіст.

Про це він повідомив в останньому випуску.

"За три роки ми зняли 41 серію серіалу "Футболіст". І ця серія є останньою в історії цього серіалу. Саме ви мотивували нас робити так якісно і так детально, розповідаючи про весь бекстейдж та атмосферу українського футболу.

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Ми проходили через перемоги та поразки, у нас було багато і конфліктів, і радощів. Але цей шлях був неймовірним", — сказав Поворознюк.

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