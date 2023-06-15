Президент Вереса: Результати Вірта - незадовільні

Верес має кандидата на пост головного тренера клубу.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Так історично склалося, що оголошення про призначення Юрія Вірта відбулося також 14 червня. Чотири роки тому, у 2019-му. Такий збіг. Чотири роки потому – ми прощаємося.

Результати сезону, на мою думку, незадовільні. Завтра з цього приводу висловиться ще наглядова рада. Ми не виконали поставлених завдань. На жаль, головний тренер в першу чергу несе відповідальність за результат.

Які б емоції зараз нас не переповнювали – це складний процес і складні рішення. Треба все ж зробити паузу. Але ми точно не кажемо прощавай. Ми кажемо – до побачення.

І вболівальники підтримували тренера, і гравці. Коли ти такою перемогою прощаєшся з командою, залишаєш її в УПЛ – це великий бонус тренеру. Сподіваюся, колись, через певний час Юрій Вірт знову може очолити Верес.

Зараз є кандидат на пост головного тренера. Поки не буду його називати. Він приїде, озвучить свою програму. Це буде трирічний контракт. Є чіткі зобов‘язання тренера, чіткі зобов‘язання клубу. Безперечно, нам треба підсилюватися. Щоб 29 липня ми на полі побачили яскраво інший Верес", - розповів Надєїн.