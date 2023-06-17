Погба - про травму: Я постарів на десять років за сім місяців

Француз розповів про своє пошкодження

Джерело - Views.

Травма півзахисника Ювентуса Поля Погба змусила його подорослішати.

Про це він розповів порталу Views.

"Це змусило мене сильно подорослішати. Ці останні кілька місяців змусили мене значно вирости, вони змусили мене зрозуміти багато речей про життя. Я постарів на десять років за сім місяців. І, як я вже сказав, це може бути тільки добре для мене, тому що я дивлюся на речі позитивно.

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Я віруюча людина, тому сприймаю ці речі як етапи та випробування. Це випробування, які допомогли мені вирости, де я подорослішав і навчився багатьом речам у житті. Я дізнався, що таке важливі речі. Тож я сприйняв це позитивно, і це стало для мене поштовхом. Чесно кажучи, зараз це все позаду. Це справді сформувало мене", - сказав Погба.

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