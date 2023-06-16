Стали відомі арбітри матчу збірних України та Мальти

Гру обслуговуватиме бригада арбітрів з Франції

Джерело - УЄФА.

Матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між національними командами України та Мальти судитиме французька бригада арбітрів на чолі з Рудді Буке.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алессандро Дудич.

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На лініях йому допомагатиме Ніколя Дано та Орельєн Друє, а четвертий арбітр - Бастьєн Дешепі.

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