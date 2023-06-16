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Стали відомі арбітри матчу збірних України та Мальти

Гру обслуговуватиме бригада арбітрів з Франції
Сьогодні 19:19 223 0
Стали відомі арбітри матчу збірних України та Мальти
#Збірна України з футболу, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між національними командами України та Мальти судитиме французька бригада арбітрів на чолі з Рудді Буке.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алессандро Дудич.

  Північна Македонія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Кваліфікація Євро-2024

На лініях йому допомагатиме Ніколя Дано та Орельєн Друє, а четвертий арбітр - Бастьєн Дешепі.

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