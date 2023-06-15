Марселю запропонували розглянути кандидатуру Леннона на посаду тренера

До цього він виграв з Омонією кубок країни

Джерело - Чемпіон.

Посередники запропонували Марселю розглянути кандидатуру тренера Ніла Леннона.

Про це повідомляє Патрік Жюйяр.

51-річний північноірландець знаходиться без роботи з жовтня 2022-го, коли його звільнили з кіпрської Омонії.

До цього він виграв з клубом кубок країни.

Info #Mercato : Neil Lennon a été proposé à l'#OM au début du mois pour le poste d'entraîneur. Libre depuis son départ de l'Omonia Nicosie, le technicien nord-irlandais de 52 ans, légende du Celtic Glasgow, ne dirait pas non à un nouveau challenge en #Ligue1. pic.twitter.com/sKe2k5W7ao — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) June 14, 2023

Повідомлялося, що тренер ПСЖ може очолити Марсель.

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