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Марселю запропонували розглянути кандидатуру Леннона на посаду тренера

До цього він виграв з Омонією кубок країни
Сьогодні 22:19 169 0
Марселю запропонували розглянути кандидатуру Леннона на посаду тренера
#Марсель, #Ніл Леннон

Джерело - Чемпіон.

Посередники запропонували Марселю розглянути кандидатуру тренера Ніла Леннона.

Про це повідомляє Патрік Жюйяр.

51-річний північноірландець знаходиться без роботи з жовтня 2022-го, коли його звільнили з кіпрської Омонії.

До цього він виграв з клубом кубок країни.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ може очолити Марсель.

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