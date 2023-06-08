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Тренер ПСЖ може очолити Марсель Маліновського

Крістоф Галтьє може перейти у Марсель
Сьогодні 18:59 186 0
Тренер ПСЖ може очолити Марсель Маліновського
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель

Джерело - isport.ua.

Марсель може очолити наставник ПСЖ Крістоф Галтьє. 

Про це повідомляє La Provence.

Керівництво клубу вважає, що наставник ПСЖ гарний кандидат на заміну Ігору Тудору, який вирішив достроково залишити клуб.

Зазначається, що є сумніви, що сторони дійдуть згоди, адже 56-річний фахівець хоче взяти паузу в роботі. Проте незабаром відбудеться перший раунд переговорів між сторонами.

Іншими претендентами є безробітний Марсело Гальярдо та керманич Райо Вальєкано Андоні Іраола.

Раніше Тудор вирішив залишити Марсель.

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