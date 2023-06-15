Вернидуб: Навіть не хочу рахувати, скільки очок втратили через упередженість суддів

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розчарований рівнем суддівства у чемпіонаті України.

Про це розповів сам фахівець в інтервю UA-Football.

"- У скількох матчах чемпіонату очки було втрачено через низьку кваліфікацію або упередженість суддів - не підраховували?

- Навіть і не хочу рахувати! Те, що з нами іноді робили арбітри, неприємно вразило. Мене навіть двічі вилучали. Втім, все на їхній совісті.

Зізнаюся: ще донедавна я сподівався і мріяв, що наші судді трохи змінилися і стали професійно ставитися до своїх обов’язків. Однак те, що я побачив, змусило неабияк розчаруватися.

Але хай там як, а Кривбас вистояв. Хочу висловити надію, що починаючи з сезону-2023/24 рівень суддівства в Україні стане набагато вищим, - сказав Вернидуб.