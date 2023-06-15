Головне
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 317
Ломаченко: коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 12:49 2790
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 93633 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 118902
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 489
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1044
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 21:23 1171
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Вчора 20:29 4037
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 616
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:16 4196
Прямі трансляції

Вернидуб: Навіть не хочу рахувати, скільки очок втратили через упередженість суддів

Сьогодні 12:10 210 0
Вернидуб: Навіть не хочу рахувати, скільки очок втратили через упередженість суддів
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розчарований рівнем суддівства у чемпіонаті України.

Про це розповів сам фахівець в інтервю UA-Football.

"- У скількох матчах чемпіонату очки було втрачено через низьку кваліфікацію або упередженість суддів - не підраховували?

- Навіть і не хочу рахувати! Те, що з нами іноді робили арбітри, неприємно вразило. Мене навіть двічі вилучали. Втім, все на їхній совісті.

Зізнаюся: ще донедавна я сподівався і мріяв, що наші судді трохи змінилися і стали професійно ставитися до своїх обов’язків. Однак те, що я побачив, змусило неабияк розчаруватися.

Але хай там як, а Кривбас вистояв. Хочу висловити надію, що починаючи з сезону-2023/24 рівень суддівства в Україні стане набагато вищим, - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Сарнавський залишить Кривбас.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9275
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 118902
Ф’юрі анонсував великий бій Ф’юрі анонсував великий бій 21062
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 13308
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93633 4
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 4415
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16011 3
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20287
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5580
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18202 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24778
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25613