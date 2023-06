Арсенал розпочав переговори з Челсі щодо підписання Гаверца

Нападник Челсі Кай Гаверц може продовжити кар'єру в Арсеналі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після позитивних контактів з агентом німця "каноніри" розпочали процес перемовини з синіми. Сам гравець зацікавлений у трансфері.

На даному етапі Челсі хоче отримати за Гаверца приблизно 75 мільйонів фунтів, але Арсенал не готовий платити такі гроші.

More on Kai Havertz. Sources feel that Chelsea could be flexible about price tag after initial £75m request considered too high by Arsenal. ⚪️🔴 #AFC #CFC



Player’s keen on the move, it could help Arsenal in the negotiation.



Real Madrid won’t even pay £50m for Havertz as of now. pic.twitter.com/dS4KTzdAW1