Реал не має наміру платити 60 млн євро за Гаверца

Реал не має наміру платити за хавбека Челсі Кая Гаверца 60 млн євро.

Про це заявив інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🗣️ @FabrizioRomano: “Real Madrid are still interested in Havertz but the message is that they will NOT pay that money (€60M + add-ons). But, it’s still the beginning of June, Chelsea could call in 3 weeks & say okay, the price is now different.” @onamp pic.twitter.com/7NR67ZqwzY