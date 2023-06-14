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Ньюкасл близький до трансферу Барелли з Інтера

Сума переходу може скласти 50 млн фунтів
Вчора 22:51 215 0
Ньюкасл близький до трансферу Барелли з Інтера
Фото: Getty Images
#Інтер, #Ньюкасл Юнайтед, #Барелла

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл може підписати півзахисника Інтера Ніколо Бареллу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сума переходу може скласти 50 млн фунтів.

Повідомлялося, про зацікавленість Барелли з боку ПСЖ.

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