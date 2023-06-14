Ньюкасл близький до трансферу Барелли з Інтера

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл може підписати півзахисника Інтера Ніколо Бареллу в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє The Telegraph.
Сума переходу може скласти 50 млн фунтів.
Exclusive: Newcastle close in on sensational £50m deal to sign Inter Milan's Nicolo Barella— Telegraph Football (@TeleFootball) June 14, 2023
✍️@LukeEdwardsTele @mcgrathmike#TelegraphFootball #NUFC
Повідомлялося, про зацікавленість Барелли з боку ПСЖ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!