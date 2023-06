Ньюкасл близький до трансферу Барелли з Інтера

Ньюкасл може підписати півзахисника Інтера Ніколо Бареллу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сума переходу може скласти 50 млн фунтів.

Exclusive: Newcastle close in on sensational £50m deal to sign Inter Milan's Nicolo Barella



