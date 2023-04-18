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ПСЖ зацікавився лідером Інтера

Барелла може продовжити кар'єру в Парижі
Сьогодні 16:26 239 0
ПСЖ зацікавився лідером Інтера
#Інтер, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ проявляє інтерес до ключового півзахисника Інтера Ніколо Барелли. 

Про це повідомляє 0min.

Як частину угоди чемпіони Франції мають намір запропонувати Інтеру хавбека збірної Аргентини Леандро Паредеса, який проводить нинішній сезон на правах оренди в Ювентусі. Туринський клуб викуповувати 28-річного хавбека не збирається.

У нинішньому сезоні на рахунку Барелли 7 голів і 8 асистів у 40 матчах за Інтер у всіх турнірах. Вартість 26-річного італійця оцінюють у 70 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до Барелли з боку Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.

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