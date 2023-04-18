Барелла може продовжити кар'єру в Парижі

ПСЖ проявляє інтерес до ключового півзахисника Інтера Ніколо Барелли.

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Як частину угоди чемпіони Франції мають намір запропонувати Інтеру хавбека збірної Аргентини Леандро Паредеса, який проводить нинішній сезон на правах оренди в Ювентусі. Туринський клуб викуповувати 28-річного хавбека не збирається.

У нинішньому сезоні на рахунку Барелли 7 голів і 8 асистів у 40 матчах за Інтер у всіх турнірах. Вартість 26-річного італійця оцінюють у 70 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до Барелли з боку Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.