Мессі повторив легендарний гол зі штрафного у ворота Атлетико: цього разу хитрість не пройшла

Сьогодні вночі лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі показав світу чергову магію на полі, завдяки чому його команда пробилася до півфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

"Чорно-рожеві" впевнено розібралися з Лос-Анджелесом (3:1), а сам аргентинець відзначився двома голами і одним асистом. Якби не арбітр, на рахунку Ліонеля міг би бути хеттрик, але взяття воріт зі штрафного не було зараховано.

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На 31-й хвилині Мессі вдався до давніх хитрощів, пробивши штрафний без свистка арбітра. М'яч залетів у ворота, а суперники, які не були готові до такого, одразу ж побігли до судді із проханням скасувати гол. VAR став на бік постраждалих.

Lionel Messi scores a freekick while the team was still adjusting its wall



Disgusting cheat 🤢



pic.twitter.com/wav1q9mLaK — fan (@NoodleHairCR7) April 10, 2025

Мало хто пам'ятає, але аргентинський нападник колись вже забивав зі штрафного аналогічним чином. У 2011 році постраждав мадридський Атлетико.

Доки гравці "матрацників" вибудовували стінку, Мессі наважився на удар з фантастичною траєкторією. Молодий Тібо Куртуа був безсилий.

Нагадаємо, у півфіналі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ Інтер Маямі зіграє проти Ванкувера. Матчі відбудуться 23 і 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст Манчестер Сіті може стати одноклубником Мессі.