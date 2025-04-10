Мессі повторив легендарний гол зі штрафного у ворота Атлетико: цього разу хитрість не пройшла
Сьогодні вночі лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі показав світу чергову магію на полі, завдяки чому його команда пробилася до півфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
"Чорно-рожеві" впевнено розібралися з Лос-Анджелесом (3:1), а сам аргентинець відзначився двома голами і одним асистом. Якби не арбітр, на рахунку Ліонеля міг би бути хеттрик, але взяття воріт зі штрафного не було зараховано.
На 31-й хвилині Мессі вдався до давніх хитрощів, пробивши штрафний без свистка арбітра. М'яч залетів у ворота, а суперники, які не були готові до такого, одразу ж побігли до судді із проханням скасувати гол. VAR став на бік постраждалих.
Мало хто пам'ятає, але аргентинський нападник колись вже забивав зі штрафного аналогічним чином. У 2011 році постраждав мадридський Атлетико.
Доки гравці "матрацників" вибудовували стінку, Мессі наважився на удар з фантастичною траєкторією. Молодий Тібо Куртуа був безсилий.
Нагадаємо, у півфіналі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ Інтер Маямі зіграє проти Ванкувера. Матчі відбудуться 23 і 30 квітня.
Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст Манчестер Сіті може стати одноклубником Мессі.