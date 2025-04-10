Збірна України розгромно програла Чехії в межах відбору на ЧС-2025

Сьогодні, 10 квітня, жіноча збірна України з гандболу в межах відбору на чемпіонат світу 2025 поступилася команді Чехії.

Зустріч, яка відбулася в місті Хомутов, завершилася з рахунком 35:19.

У першому таймі "синьо-жовті" показали доволі рівну гру, відставши лише на 5 голів, однак у другій 30-хвилинці українки змогли закинути лише 7 м'ячів, водночас чеські гандболістки забили 18 разів.

Через кілька днів, 13 квітня, відбудеться друга дуель цих збірних. "Синьо-жовті" номінально домашній матч проведуть у литовському місті Йонава.

Гандбол – кваліфікація на чемпіонат світу 2025

2-й етап, 10 квітня

Чехія – Україна 35:19 (17:12)

Україна: Балог, Воронько, Шалімова, Росоха, Фурманець, Пойманова, Соскида, Прокоп'як, Макаренко, Когуч, Смбатян, Шукаль, Безрукова, Нестеренко, Горильська, Андрійчук.

Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.