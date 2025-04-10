Не хочу бути обузою: Сидорчук – про можливе повернення в Динамо

Півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук хотів би повернутися в київське Динамо, але лише тоді, коли буде впевнений, що зможе допомогти команді.

Про це він сказав у коментарі Футбол 2.0.

"Всі хочуть. Але я чітко для себе усвідомлюю, що я не хочу ні в якому разі бути обузою для Динамо. Ні в якому разі не хочу, щоб я просто був і займав чиєсь місце. Це не для мене, і це не про мене.

Якщо я буду впевнений, що я зможу допомогти клубу у тій іпостасі, в якій я сам себе бачу, в якій ми домовимось з президентом чи спортивним директором, я з радістю приєднаюся", – сказав футболіст.

Сидорчук приєднався до Вестерло із київського Динамо у вересні 2023 року за 500 тисяч євро.

У поточному сезоні 33-річний гравець провів за бельгійський клуб 12 матчів, відзначившись двома асистами. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

За київське Динамо Сидорчук виступав з 2013 року, зіграв 327 матчів, забив 21 гол і зробив 21 асист.