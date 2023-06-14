Головне
ЛНЗ здолав Інгулець і здобув путівку в УПЛ
Сьогодні 16:56 1222
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Сьогодні 21:23 338
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Сьогодні 20:29 1727
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:16 3025
Вірт: Я йду з Вереса
Сьогодні 15:36 1203
Верес знищив Металург у матчі за місце в УПЛ
Сьогодні 14:52 1471
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 13:49 3493
Реал оголосив про трансфер Беллінгема
Сьогодні 13:21 469
Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турніру в Ноттінгемі
Сьогодні 10:36 1266
Ярмоленко підпише контракт з Динамо - джерело
Сьогодні 10:08 1600
Прямі трансляції

Вірт: Взимку Вересу було потрібне підсилення

Екстренер Вереса розповів про ситуацію в клубі
Сьогодні 21:56 194 0
Вірт: Взимку Вересу було потрібне підсилення
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Вересу потрібне було підсилення під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів колишній тренер коменди Юрій Вірт.

"Зараз розумію, що взимку нам було потрібне підсилення. Але є гроші - є футболісти. Нема грошей - нема футболістів. Нам не вистачало кадрового резерву. Коли чотири футболісти на весні отримали травми, плюс були дискваліфікації - в нас почалися труднощі.

  Вірт: Мені не соромно перед вболівальниками за жодну з ігор у другому колі

Плюс - невезіння. Я такого не пригадую в кар'єрі. Стільки незабитих пенальті, пропущених після рикошетів м'ячів, голи наприкінці матчів - це все призвело до такого результату", - сказав Вірт.

Раніше Верес оголосив про відхід Вірта з клубу.

Напередодні ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3025
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 3076
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 3493
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо 5863 2
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 3412
Ф’юрі анонсував великий бій Ф’юрі анонсував великий бій 11560
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4841
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25580
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73228
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15997 3
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114518
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36906 1