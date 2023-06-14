Вірт: Взимку Вересу було потрібне підсилення

Екстренер Вереса розповів про ситуацію в клубі

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Вересу потрібне було підсилення під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів колишній тренер коменди Юрій Вірт.

"Зараз розумію, що взимку нам було потрібне підсилення. Але є гроші - є футболісти. Нема грошей - нема футболістів. Нам не вистачало кадрового резерву. Коли чотири футболісти на весні отримали травми, плюс були дискваліфікації - в нас почалися труднощі.

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Плюс - невезіння. Я такого не пригадую в кар'єрі. Стільки незабитих пенальті, пропущених після рикошетів м'ячів, голи наприкінці матчів - це все призвело до такого результату", - сказав Вірт.

Раніше Верес оголосив про відхід Вірта з клубу.

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