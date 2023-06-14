Ліверпуль підтвердив перехід Мілнера в Брайтон

Джерело - Чемпіон.
Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер після спливу 30 червня контракту з клубом стане футболістом Брайтона.
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
Контракт буде розрахований на 1 рік з можливістю продовження ще на сезон.
James Milner is set to join Brighton & Hove Albion after his eight-year spell with the Reds concludes at the end of June.— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2023
Everyone at #LFC thanks James for all his contributions over the past eight years and wishes him well for the future ❤️
Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про підписання хавбека Брайтона Мак Аллістера.
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