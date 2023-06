Ліверпуль підтвердив перехід Мілнера в Брайтон

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер після спливу 30 червня контракту з клубом стане футболістом Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Контракт буде розрахований на 1 рік з можливістю продовження ще на сезон.

James Milner is set to join Brighton & Hove Albion after his eight-year spell with the Reds concludes at the end of June.



Everyone at #LFC thanks James for all his contributions over the past eight years and wishes him well for the future ❤️