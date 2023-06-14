Головне
ЛНЗ здолав Інгулець і здобув путівку в УПЛ
Сьогодні 16:56 207
Вірт: Я йду з Вереса
Сьогодні 15:36 658
Верес знищив Металург у матчі за місце в УПЛ
Сьогодні 14:52 797
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 13:49 2777
Реал оголосив про трансфер Беллінгема
Сьогодні 13:21 350
Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турніру в Ноттінгемі
Сьогодні 10:36 1013
Ярмоленко підпише контракт з Динамо - джерело
Сьогодні 10:08 1353
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо
Сьогодні 08:40 4119 2
Вегас знищив Флориду та виграв Кубок Стенлі
Сьогодні 08:23 740 1
Шахтар може очолити 34-річний італієць Фаріолі
Вчора 22:23 936
Прямі трансляції

Ліверпуль підтвердив перехід Мілнера в Брайтон

Контракт буде розрахований на 1 рік
Сьогодні 16:42 182 0
Ліверпуль підтвердив перехід Мілнера в Брайтон
#Брайтон, #Ліверпуль, #Мілнер

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер після спливу 30 червня контракту з клубом стане футболістом Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Контракт буде розрахований на 1 рік з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про підписання хавбека Брайтона Мак Аллістера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні 7048
Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця 5567
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо 4119 2
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 2777
Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції 4106
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 2500
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93422 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 118347
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19343
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 78618 3
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5344
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19067