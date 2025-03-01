Шок на турнірі з бойових мистецтв: 21-річний чемпіон раптово помер під час бою

Світ бойових мистецтв у жалобі після жахливої трагедії, що сталася під час університетського турніру з ушу в Індії. 21-річний чемпіон Мохіт Шарма несподівано знепритомнів і помер після поєдинку.

Про це повідомляє видання The Sun.

Молодий спортсмен, який представляв Університет Раджастхан у ваговій категорії до 85 кг, боровся у другому раунді престижного Всеіндійського міжуніверситетського чемпіонату з ушу. Він виграв перший раунд, однак у другому стався фатальний момент.

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Під час боротьби обидва суперники впали за межі килима, але швидко піднялися і продовжили поєдинок. Проте, коли Шарма, одягнений у червоне, кинувся в атаку, він раптово впав обличчям вперед, не подаючи ознак життя.

На місце події негайно прибули медики, які надали йому першу допомогу, після чого спортсмена терміново доставили до медичного центру, а згодом до окружної лікарні. На жаль, врятувати його не вдалося – лікарі констатували смерть після підозри на серцевий напад.

Раптова смерть молодого таланту шокувала всю спортивну спільноту. Батько спортсмена, Ашок Шарма, який володіє невеликим продуктовим магазином у Джайпурі, висловив своє горе, згадавши, що його син шість років тому залишив рідний дім, аби здійснити свою мрію стати чемпіоном.

Раніше повідомлялося, що талановитий футболіст несподівано пішов із життя.