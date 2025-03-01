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Мессі: Я був нещасливим у ПСЖ

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 10:14
Мессі: Я був нещасливим у ПСЖ
Ліонель Мессі
Getty images

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що не був щасливим під час своїх виступів у складі ПСЖ.

Слова зіркового аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Я був змушений залишити Барселону заради двох років у ПСЖ, які мені не подобаються. Я не був щасливим ані у футбольному плані, ані у повсякденному житті. Мені нічого там не подобалось, мені було дуже важко адаптуватись", – розповів Мессі.

Нагадаємо, форвард залишив каталонську Барселону у 2021 році й став гравцем ПСЖ. За два роки Ліонель двічі ставав переможцем чемпіонату Франції та одного разу виграв Суперкубок країни.

Раніше Мессі прокоментував своє майбутнє в Інтер Маямі, за який виступає з 2023 року.

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