Мессі: Я був нещасливим у ПСЖ
Ліонель Мессі
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Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що не був щасливим під час своїх виступів у складі ПСЖ.
Слова зіркового аргентинця наводить Фабріціо Романо.
"Я був змушений залишити Барселону заради двох років у ПСЖ, які мені не подобаються. Я не був щасливим ані у футбольному плані, ані у повсякденному житті. Мені нічого там не подобалось, мені було дуже важко адаптуватись", – розповів Мессі.
Нагадаємо, форвард залишив каталонську Барселону у 2021 році й став гравцем ПСЖ. За два роки Ліонель двічі ставав переможцем чемпіонату Франції та одного разу виграв Суперкубок країни.
Раніше Мессі прокоментував своє майбутнє в Інтер Маямі, за який виступає з 2023 року.