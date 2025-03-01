Мессі: Я був нещасливим у ПСЖ

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що не був щасливим під час своїх виступів у складі ПСЖ.

Слова зіркового аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Я був змушений залишити Барселону заради двох років у ПСЖ, які мені не подобаються. Я не був щасливим ані у футбольному плані, ані у повсякденному житті. Мені нічого там не подобалось, мені було дуже важко адаптуватись", – розповів Мессі.

🔴🔵 Leo Messi: “I had to leave Barcelona and I spent 2 years in Paris that I didn’t enjoy…”.



“I was not happy on a daily basis, with games, training, it was hard for me to adapt”. pic.twitter.com/fa6XQa4iOR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025

Нагадаємо, форвард залишив каталонську Барселону у 2021 році й став гравцем ПСЖ. За два роки Ліонель двічі ставав переможцем чемпіонату Франції та одного разу виграв Суперкубок країни.

Раніше Мессі прокоментував своє майбутнє в Інтер Маямі, за який виступає з 2023 року.