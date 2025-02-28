Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Наслідки побиття тренером: біатлоніст Расторгуєвс достроково завершив сезон

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 11:40
Наслідки побиття тренером: біатлоніст Расторгуєвс достроково завершив сезон
Андрейс Расторгуєвс
instagram.com/stancikmedia

Латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс достроково завершив сезон через травму, яку отримав в наслідок побиття тренером.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

"Зламаний палець, але не Андрейс. Дякую усім за підтримку", – написав Расторгуєвс.

Нагадаємо, біатлоніст звинуватив тренера збірної Ілмарса Бріціса у побитті під час чемпіонату світу в Ланцергайде. На тлі цього, сам фахівець подав у відставку.

Зазначимо, що у сезоні-2025 року найкращим результатом Расторгуєвса було 16 місце в індивідуальній гонці, а у 2024 році спортсмен ставав срібним призером масстарту ЧС.

Раніше латвійська біатлоністка Байба Бендіка не підтримала Андрейса, заявивши про його нестабільний характер та ментальні проблеми.

біатлон Расторгуєвс

Расторгуєвс

Тренер збірної Латвії, який побив підопічного, подав у відставку
У нього нестабільний ментальний характер: латвійська біатлоністка не підтримала Расторгуєвса
Латвійський біатлоніст заявив, що тренер побив його на чемпіонаті світу
CAS дискваліфікував триразового чемпіона Європи
Триразовий чемпіон Європи відсторонений від змагань

Останні новини