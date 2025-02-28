Наслідки побиття тренером: біатлоніст Расторгуєвс достроково завершив сезон

Латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс достроково завершив сезон через травму, яку отримав в наслідок побиття тренером.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

"Зламаний палець, але не Андрейс. Дякую усім за підтримку", – написав Расторгуєвс.

Нагадаємо, біатлоніст звинуватив тренера збірної Ілмарса Бріціса у побитті під час чемпіонату світу в Ланцергайде. На тлі цього, сам фахівець подав у відставку.

Зазначимо, що у сезоні-2025 року найкращим результатом Расторгуєвса було 16 місце в індивідуальній гонці, а у 2024 році спортсмен ставав срібним призером масстарту ЧС.

Раніше латвійська біатлоністка Байба Бендіка не підтримала Андрейса, заявивши про його нестабільний характер та ментальні проблеми.