Лупашко оцінив перемогу Карпат над ЛНЗ

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу своєї команди над ЛНЗ, оцінивши характер своїх футболістів.

Слова фахівця наводить пресслужба львів'ян.

"Сказав Альваресу, що все добре, це гра. Це не була жовта чи червона картка, за яку треба штрафувати. Він зберігав м’яч і це була випадковість. Головне те, як відреагували його партнери. Вони йому не дорікали, а просто виконували за нього бігову роботу на полі.

Емоційно дуже складний матч, особливо для мене. Багато конструктивних вражень зараз не дам. Однак насамперед дуже важливо, що в перерві ми розмовляли з хлопцями: що і як ми хочемо, як здобувати цю перемогу, завдяки чому. Націленість на ворота суперника навіть, коли ми грали вдесятьох – важливо. Також відзначу, що ми не піддались на провокації, симуляції, ми продовжували грати на м’ячі, створювати небезпеку – це великий крок вперед", – розповів Лупашко.