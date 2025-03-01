Знали, що буде непростий матч, – Ашур прокоментував нічию з Оболонню

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував невдалий матч команди проти Оболоні, який завершився внічию (0:0).

Слова фахівця наводить пресслужба "вовків".

"Моменти у нас почали виникати переважно в другому таймі. У першому таймі, у принципі, була та гра, яку ми очікували, у яку нас буде затягувати суперник. Треба було адаптуватись до поля. Ми очікували подібні наміри суперника й дуже прикро, що ми вирішили ув’язатись у цю гру.



У першому таймі, на мою думку, ми точно втратили велику кількість епізодів, де ми могли розпорядитись м’ячем набагато краще, як ми це зробили в другому таймі. Можливо один із тих загублених епізодів міг стати критичним у цій грі.



Але в другому таймі було створено чималу кількість епізодів. У першу чергу, потрібно віддати належне супернику, який відчайдушно діяв у цих моментах. І воротарю Марченку, так само, дуже пристойна гра сьогодні. З нашої сторони, мені здається, треба створювати ще більше моментів і треба це робити якомога раніше. Що ми можемо сказати? Як є — яким поле є, таким воно є. Його допустили до змагань, на ньому грають всі команди, вочевидь, усім складно адаптуватись приїжджаючи сюди.



Можливо це не найгірший стан поля, який міг бути в цю пору року. Не думаю, що варто говорити про ті речі, про які й так було зрозуміло, і про які й таки говорили неодноразово", – розповів Ашур.