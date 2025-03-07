Трилогії бути: Серрано знову вийде на ринг проти Тейлор

Ірландка Кеті Тейлор (24-1, 6 КО) знову проведе бій проти пуерторіканки Аманди Серрано (47-2-1, 31 КО).

Про це повідомила пресслужба Netflix.

На кону буде звання абсолютної чемпіонки першої напівсередньої ваги. Поєдинок заплановано на 11 липня. Бій пройде на легендарній арені Madison Square Garden.

Серрано хотіла, щоб формат був 12 раундів по 3 хвилини, але буде класичний для жіночого боксу 10-раундовий бій, де кожен раунд триватиме 2 хвилини.

Варто зазначити, що для них це буде третій бій. У квітні 2022 року Тейлор здобула перемогу роздільним рішенням суддів, а в листопаді минулого року вона перемогла одноголосним рішенням, але це викликало суперечки у фанатів боксу.