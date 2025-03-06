В Оболоні прокоментували інформацію, що один з тренерів не повернувся в Україну після зборів

Генеральний директор київської Оболоні Олександр Різниченко розповів, що клуб подав інформацію до Міністерства щодо неповернення в Україну тренера з фізичної підготовки Олега Германа після зборів у Туреччині.

Його слова передає Tribuna.com.

"Є такі моменти. Я не хочу це коментувати. Ми цю інформацію дали на Міністерство, оскільки воно давало дозвіл на виїзд за кордон. Наша позиція щодо такого абсолютно негативна. Не хочу говорити про ці речі, вони мені абсолютно неприємні, але від цього не дітися і ніхто не застрахований.

Одна людина прийшла, щоб забезпечувати роботу клубу, команди, але ми не знаємо, з якими думками приходить ця людина і що планує надалі. Але наш клуб і керівництво проти таких речей, і у майбутньому будемо фільтрувати тих людей, які будуть приходити, щоб такого більше не було", – сказав Різниченко.

Нагадаємо, напередодні схожий інцидент стався в Карпатах. Клуб припинив співпрацю із 25-річним заступником генерального директора клубу Олегом Авдишем, який також залишився закордоном.

Також нещодавно у Харкові заарештували чоловіка, який за допомогою Української федерації карате допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України. Сама федерація заперечила причетність до цієї схеми.