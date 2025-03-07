Асист Антоні не приніс перемоги: огляд матчу Бетіс – Гімарайнш
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У четвер, 6 березня, іспанський Бетіс приймав португальський Гімарайнш у матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Гра завершилася з рахунком 2:2.
Огляд матчу:
Футбол – Ліга конференцій-2024/25
1/8 фіналу, 6 березня
Бетіс – Гімарайнш 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Бакамбу, 1:1 – 51 Мендеш, 2:1 – 75 Іско, 2:2 – 81 Олівейра
Перший тайм пройшов без голів. На початку другого Бакамбу з передачі Антоні, відкрив рахунок, але гостей це не злякало і вже через 3 хвилини вони відновили паритет.
Ближче до кінця гри Іско знову дозволив "біло-зеленим" вийти вперед, але футболісти гостей знову досить швидко зрівняли рахунок.
Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій можна ознайомитися ТУТ.