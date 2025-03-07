Українець Хегай поділився очікуваннями від бою проти Гонсалеса

Український боксер напівлегкої ваги (до 57,15 кг) Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) поділився думками щодо свого наступного суперника американця Джоета Гонсалеса(26-4, 15 КО). Він похвалив свого опонента.

Слова Хегая цитує BoxingScene.

"Гонсалес – сильний суперник і гучне ім'я для мене. Я збираюся зробити наступний крок у своїй кар'єрі, тому важливо показати, де я. Тривалий час я не мав таких важливих поєдинків, тому трохи схвильований. На мене чекає важкий бій – у Джоета особливий стиль, він жорсткий боксер і має відоме ім'я. Після цього поєдинку збираюся боротися за титул чемпіона світу. Проте я поки не думаю про це, спочатку – Гонсалес. Якщо він переможе мене, то займе моє місце у рейтингу. Якщо я його здолаю, то претендуватиму на пояс. Для нас обох це велика можливість", – сказав Хегай.

32-річний Хегай на професійному ринзі програв лише Стіву Фултону, який був на момент бою чемпіоном світу за версією IBO. Згодом Стів став чемпіоном WBC та WBO, але програв ці пояси влітку 2023 року японцю Наоя Іноуе.

Нагадаємо, Хегай востаннє виходив на ринг у серпні, коли здобув дострокову перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО). Це бій став першим для Арнольда після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.