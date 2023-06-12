Кварацхелія - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія - найкращий молодий гравць Ліги чемпіонів у сезоні 2022/23.
Про це повідомляє УЄФА.
У 9 матчах ЛЧ Хвіча забив два голи і віддав чотири асисти. На стадії плей-оф він не реалізував два пенальті.
Нагадаємо, Наполі вилетів на стадії 1/4 фіналу від Мілана.
🔵🇬🇪 @sscnapoli star Khvicha Kvaratskhelia is the 2022/23 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023
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