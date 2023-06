Кварацхелія - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія - найкращий молодий гравць Ліги чемпіонів у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

У 9 матчах ЛЧ Хвіча забив два голи і віддав чотири асисти. На стадії плей-оф він не реалізував два пенальті.

Нагадаємо, Наполі вилетів на стадії 1/4 фіналу від Мілана.

