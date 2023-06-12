Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 354
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 266
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56276
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 09:21 2780
Уругвай переміг Італію в фіналі чемпіонату світу U-20
Сьогодні 08:54 719
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100
Сьогодні 08:34 296357 3
Спеція Коваленка програла Вероні та вилетіла в Серію B
Вчора 23:45 674
Україна перемогла Хорватію та вийшла у Фінал чотирьох в Золотій Євролізі
Вчора 22:53 1030
Збірна України поступилася Казахстану у фіналі чемпіонату світу з сокки
Вчора 21:59 1270
Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману
Вчора 21:14 437
Прямі трансляції

Кварацхелія - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів

У 9 матчах ЛЧ Хвіча забив два голи і віддав чотири асисти
Сьогодні 10:01 259 0
Кварацхелія - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Хвіча Кварацхелія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія - найкращий молодий гравць Ліги чемпіонів у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

У 9 матчах ЛЧ Хвіча забив два голи і віддав чотири асисти. На стадії плей-оф він не реалізував два пенальті.

Нагадаємо, Наполі вилетів на стадії 1/4 фіналу від Мілана.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 2780
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 2547
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера 7463 1
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 7257
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 296357 3
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56276
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19219
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37074 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22051
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28561 3
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72989
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30482