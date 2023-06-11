Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера

Доля Вірта поки остаточне не визначена

Джерело - Чемпіон.

Президент Вереса Іван Надєїн провів дві зустрічі з Остапом Маркевичем та Сергієм Лавриненком, які є претендентами на посаду головного тренера команди у випадку відставки Юрія Вірта.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Фаворитом зараз вважається Лавриненко. Якщо роботу не запропонують Маркевичу, то він може приєднатися до штабу батька Мирона у Карпатах.

Доля Вірта поки остаточне не визначена. Це залежатиме від результату стиків з Металургом та особистої розмови Надєїна з коучем.

Напередодні Металург несподівано переграв Верес у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ.

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