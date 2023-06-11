Головне
Збірна України поступилася Казахстану у фіналі чемпіонату світу з сокки
Сьогодні 21:59 87
Феррарі вперше з 1965 року виграла 24 години Ле-Ману
Сьогодні 21:14 129
Родрі - найкращий гравець сезону в Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:59 195
Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі
Сьогодні 20:05 233
Голанд та Вінісіус - у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:54 179
Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос
Сьогодні 19:28 318
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 19:18 1133
Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів
Сьогодні 18:43 820
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 13:48 475
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Сьогодні 13:29 657
Прямі трансляції

Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера

Доля Вірта поки остаточне не визначена
Сьогодні 20:17 1497 0
Президент Вереса обрав фаворита на посаду головного тренера
#Верес, #Інгулець, #Сергій Лавриненко, #Остап Маркевич, #Юрій Вірт, #Іван Надеїн

Джерело - Чемпіон.

Президент Вереса Іван Надєїн провів дві зустрічі з Остапом Маркевичем та Сергієм Лавриненком, які є претендентами на посаду головного тренера команди у випадку відставки Юрія Вірта.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Фаворитом зараз вважається Лавриненко. Якщо роботу не запропонують Маркевичу, то він може приєднатися до штабу батька Мирона у Карпатах.

Доля Вірта поки остаточне не визначена. Це залежатиме від результату стиків з Металургом та особистої розмови Надєїна з коучем.

Напередодні Металург несподівано переграв Верес у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу 1465
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver 1665
Лопес: Далі закінчення кар’єри, я трохи втомився Лопес: Далі закінчення кар’єри, я трохи втомився 1533
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було 8865
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 5877
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 2558
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72048
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54269
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13768
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2162
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21593
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57105