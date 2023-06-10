Кіпрський клуб близький до підписання нападника Динамо

31-річний іспанський нападник Динамо Фран Соль, який сезон-2022/23 провів в іспанській Малазі, найближчим часом може змінити клуб.

Про це повідомляє Kerkida.net.

До підписання Соля близький кіпрський АЕК із Ларнаки. Зараз сторони продовжують переговорний процес і є ймовірність, що незабаром він завершиться успіхом.

У сезоні-2022/23 Соль зіграв за Малагу 34 матчі, в яких відзначився 4 забитими м'ячами та 1 результативною передачею. Іспанський клуб має опцію на викуп форварда, проте анчоуси, вірогідно, не активуватимуть її.

Контракт Соля із Динамо спливає 31 грудня поточного року. Раніше повідомлялося, що Соль може розірвати контракт з Динамо.