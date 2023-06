Бенфіка близька до трансферу півзахисника Феєнорда Кекчю

Півзахисник Феєноорда Оркун Кекчю близький до трансферу в Бенфіку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нідерландський клуб отримає за 22-річного турка 30 млн євро + 20% від суми майбутнього продажу.

Оркун підпише контракт до 2028 року, у якому будуть прописані відступні у розмірі 120 млн.

