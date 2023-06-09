Бенфіка близька до трансферу півзахисника Феєнорда Кекчю

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Феєноорда Оркун Кекчю близький до трансферу в Бенфіку.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Нідерландський клуб отримає за 22-річного турка 30 млн євро + 20% від суми майбутнього продажу.
Оркун підпише контракт до 2028 року, у якому будуть прописані відступні у розмірі 120 млн.
Benfica are closing in on deal to sign Orkun Kökçü 🚨🔴🦅 #Benfica— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2023
◉ €30m fee to Feyenoord.
◉ Sell on clause around 20%.
◉ Contract until June 2028.
◉ Medical tests booked this week.
◉ €120m release clause into Benfica contract.
Final details then… here we go 🇹🇷 pic.twitter.com/rCujLbxEvq
Нагадаємо, Баєр безкоштовно підписав захисника Бенфіки Грімальдо.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!