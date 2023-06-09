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Бенфіка близька до трансферу півзахисника Феєнорда Кекчю

Нідерландський клуб отримає за 22-річного турка 30 млн євро
Сьогодні 19:02 119 0
Бенфіка близька до трансферу півзахисника Феєнорда Кекчю
#Бенфіка, #Феєнорд, #Оркун Кекчю

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Феєноорда Оркун Кекчю близький до трансферу в Бенфіку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нідерландський клуб отримає за 22-річного турка 30 млн євро + 20% від суми майбутнього продажу.

Оркун підпише контракт до 2028 року, у якому будуть прописані відступні у розмірі 120 млн.

Нагадаємо, Баєр безкоштовно підписав захисника Бенфіки Грімальдо.

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