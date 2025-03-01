Палмейрас оголосив про підписання нападника Барселони
Палмейрас завершив підписання нападника каталонської Барселони Вітора Роке, підписавши з футболістом довгострокову угоду.
Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.
Контракт розраховано до 31 грудня 2029 року, а сума трансферу складає 25 мільйонів євро. Окрім того, "блаугранас" матимуть 20% з можливого перепродажу Роке.
У сезоні-2024/25 Роке зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.
Зазначимо, що сторони мали певні проблеми під час переговорів, оскільки Роке виступав у складі Бетіса на правах оренди й клуб не бажав втрачати футболіста.
Втім, боси Барселони та "огірків" змогли домовитись про дострокове розірвання угоди.
Раніше Роке заявляв, що міг завершити кар'єру через великий тиск з боку суспільства.