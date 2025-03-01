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Палмейрас оголосив про підписання нападника Барселони

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 10:30
Палмейрас оголосив про підписання нападника Барселони
Вітор Роке
Getty images

Палмейрас завершив підписання нападника каталонської Барселони Вітора Роке, підписавши з футболістом довгострокову угоду.

Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.

Контракт розраховано до 31 грудня 2029 року, а сума трансферу складає 25 мільйонів євро. Окрім того, "блаугранас" матимуть 20% з можливого перепродажу Роке.

У сезоні-2024/25 Роке зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що сторони мали певні проблеми під час переговорів, оскільки Роке виступав у складі Бетіса на правах оренди й клуб не бажав втрачати футболіста.

Втім, боси Барселони та "огірків" змогли домовитись про дострокове розірвання угоди.

Раніше Роке заявляв, що міг завершити кар'єру через великий тиск з боку суспільства.

Барселона Палмейрас Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Вітор Роке

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