Палмейрас оголосив про підписання нападника Барселони

Палмейрас завершив підписання нападника каталонської Барселони Вітора Роке, підписавши з футболістом довгострокову угоду.

Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.

Контракт розраховано до 31 грудня 2029 року, а сума трансферу складає 25 мільйонів євро. Окрім того, "блаугранас" матимуть 20% з можливого перепродажу Роке.

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Vitor Roque é o novo atacante do #MaiorCampeãoDoBrasil! 🐯💚 ➤ https://t.co/XeazGipcpw pic.twitter.com/jbIx6fTbsw — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

У сезоні-2024/25 Роке зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що сторони мали певні проблеми під час переговорів, оскільки Роке виступав у складі Бетіса на правах оренди й клуб не бажав втрачати футболіста.

Втім, боси Барселони та "огірків" змогли домовитись про дострокове розірвання угоди.

Раніше Роке заявляв, що міг завершити кар'єру через великий тиск з боку суспільства.