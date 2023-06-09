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Шаран: Продаж футболістів - дуже важлива частина функціонування клубу

Сьогодні 12:26 301 0
Шаран: Продаж футболістів - дуже важлива частина функціонування клубу
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - ФК Минай.

Головний тренер Миная Володимир Шаран буде брати футболістів з урахуванням збереження мікроклімату, який вже є в команді.

Про це сказав сам фахівець.

"Переговори щодо подовження контракту пройшли легко? В принципі, так. Я запитав, що керівництво може запропонувати на наступний сезон, трішки підкорегували деякі моменти і потисли руки. Нам потрібні гроші, щоб запросити кваліфікованих гравців. Зараз в УПЛ вийшло Полісся, яке буде ставити перед собою високі завдання. Теж саме стосується Олександрії, Колоса, Ворскли, Кривбаса. Всі рухаються у напрямку збільшення бюджету. Ми будемо брати футболістів з урахуванням збереження мікроклімату, який вже є в команді. Якщо нам це вдасться - все буде добре.

Вже розмовляв з хлопцями, у яких закінчується контракт, та розумію їх позицію, бажання отримати кращі умови. Хтось попросив час на роздуми. Є попит на Єгора Твердохліба, який провів гарний сезон. Також складно сказати чи продовжить він виступати в команді. Адже продаж футболістів - дуже важлива частина функціонування клубу. Завжди хочеться, щоб гравці прогресували та росли як у професійному, так і фінансовому плані", - сказав Шаран.

Раніше повідомлялося, що  Шаран хоче повернути свого асистента Ігоря Лучкевича, який відправився в США.

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