Лудогорець із Пластуном став чемпіоном Болгарії

Для Лудогорця це було 12 чемпіонство поспіль

Джерело - Чемпіон.

Лудогорець у матчі останнього туру чемпіонату Болгарії у гостях мінімально обіграв Черно Море з рахунком 1:0 і став чемпіоном.

Єдиний та переможний гол був забитий на 50 хвилині, відзначився аргентинський форвард Матіас Тіссера.

Весь поєдинок відіграв український захисник Лудогорця Ігор Пластун, який цього сезону провів 41 матч та забив один гол.

Чемпіонат Болгарії - Чемпіонська група

35 тур, 07 червня

Черно Море - Лудогорець 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Тіссера

У турнірній таблиці чемпіонату Болгарії Лудогорець набрав 85 очок після 35 турів, на один бал випередивши софійський ЦСКА. Завдяки цьому Лудогорець отримує путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.