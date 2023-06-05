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Ярмолюка перевели в першу команду Брентфорда

Українець приєднався до першої команди клубу АПЛ
Сьогодні 17:17 299 0
Ярмолюка перевели в першу команду Брентфорда
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд перевів українського півзахисника Єгора Ярмолюка з резервної команди до першої.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

З початку сезону 2023/24 19-річний футболіст буде частиною команди Томаса Франка.

Напередодні Брентфорд підписав голкіпера Фрайбурга.

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