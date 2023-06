Брентфорд перевів українського півзахисника Єгора Ярмолюка з резервної команди до першої.

Про це повідомляє пресслужба "бджіл".

З початку сезону 2023/24 19-річний футболіст буде частиною команди Томаса Франка.

We’re pleased to announce first team promotions for Yehor Yarmoliuk and Ryan Trevitt!



Great work, lads!



More detail ➡️ https://t.co/rpAVKNABmn#BrentfordFC pic.twitter.com/AJEmbkWk26