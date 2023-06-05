Джерело - Чемпіон.
Брентфорд перевів українського півзахисника Єгора Ярмолюка з резервної команди до першої.
Про це повідомляє пресслужба "бджіл".
З початку сезону 2023/24 19-річний футболіст буде частиною команди Томаса Франка.
We’re pleased to announce first team promotions for Yehor Yarmoliuk and Ryan Trevitt!— Brentford FC (@BrentfordFC) June 5, 2023
Great work, lads!
More detail ➡️ https://t.co/rpAVKNABmn#BrentfordFC pic.twitter.com/AJEmbkWk26
Напередодні Брентфорд підписав голкіпера Фрайбурга.
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