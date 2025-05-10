Світоліна вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі та зустрінеться з кривдницею Швьонтек

Еліна Світоліна (14) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У третьому колі змагань у важкому матчі перша ракетка України обіграла американку Гейлі Баптист (90).

Зустріч тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

Початок матчу Світоліній не вдався. Баптист взяла перші два гейми та мала два гейм-пойнти на своїй подачі, яку зрештою не втримала. Еліна намацала свою гру та повела 4:2. Вирівняти становище американці не вдалося, хоча при подачі Світоліної на сет було доволі тривожно – 6:4.

Справжня тривога для українських вболівальників настала у другій партії, коли Баптист повела 5:0. Еліна відіграла два гейми, і після цього взяла медичний таймаут. Нашу тенісистку турбівали м'язи живота. Допомогу Світоліній надавали поза кортом.

Коли гра поновилася, українка ледь втримала гейм на власній подачі, і Баптист свою взяла, оформивши 6:3 у сеті.

У третій партії тенісистки тримали свої подачі до рахунку 4:3 на користь Світоліної. Українці з третьої спроби вдалося зробити брейк. Еліна вийшла подавати на матч, і на корті почало коїтися щось дивне.

Світоліна мала перевагу в розіграшах, проте примудрилась не реалізувати одразу 5 матч-пойнтів, у підсумку Баптист оформила зворотній брейк. На щастя, свою подачу їй втримати не вдалося і вирішальний сет залишився за Еліною – 6:4.

За матч Світолііна 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 7 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Третє коло, 10 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Гейлі Баптист (США) 6:4, 3:6, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань українка зіграє проти іншої американки, Даніель Коллінз (29), яка трохи раніше вибила з боротьби чинну чемпіонку турніру в Римі польку Ігу Швьонтек (2).

Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72).