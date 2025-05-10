Сартинський: Захарова завжди критикує Верняєва через його бажання працювати у федерації

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розкрив причину конфлікту між Стеллою Захаровою та Олегом Верняєвим.

Про це фахівець розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Захарова вважає Верняєва ініціатором бунту чоловічої збірної України з гімнастики. Сартинський не здивувався, коли він це почув.

"Я навіть не сумнівався. Я вам скажу так, в будь-якому інтерв'ю вона в першу чергу критикує Верняєва. Далі йду я. Я вже казав, якщо в Лос-Анджелесі пожежа, то винен я, в Італії вулкан – теж я. І так само Верняєв. Чому? Бо він олімпійський чемпіон вільної України. А вона розповідає нам про московську Олімпіаду, де завоювала медаль в команді. Тоді кого не постав, вони всіх перемагали. Це на той час була найсильніша команда", – сказав Сартинський.

Раніше Геннадій Людвигович говорив, що Захарова постійно критикує спортсмена через його бажання працювати з федерацією.

"Верняєв захотів працювати з федерацією, адже бачив, що нею ніхто не займається, нема розвитку гімнастики. І він сказав, що хоче зробити свою федерацію та йти туди працювати. Все, одразу паніка в Дерюгіної та Захарової, бо вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що рано чи пізно Верняєв займе їхнє місце".

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, Дарія Булай здобула срібну медаль чемпіонату Європи з карате.